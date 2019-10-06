شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: من Shortener للرحلات.. خدمات أغلقتها جوجل خلال 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد جوجل واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا فى العالم فى الوقت الحالى، حيث تمتلك العديد من الخدمات والتطبيقات التى يستخدمها مليارات من مستخدمى أجهزة سطح المكتب والهواتف الذكية، وفى حين أن الشركة معروفة بخدمات البحث الخاصة بها، مثل أندرويد وYouTube وغيرها، إلا أنها أغلقت الكثير من الخدمات على مدار الأعوام القليلة الماضية، كذلك فقد أغلقت الشركة هذا العام وحده العديد من المنتجات، وفيما يلى نعرض أبرزها كما يلى:

أغلقت جوجل منصة التواصل الاجتماعى الخاصة بها Google+ هذا العام، حيث كانت الشبكة الاجتماعية واحدة من أقدم الشركات مع وجود 8 سنوات.

تطبيق الرسائل النصية المستند إلى الإنترنت، والذى كان متاحًا لأجهزة أندرويد وiOS والويب مع ميزات مثل المساعد الظاهرى والوضع المشفر، تم تغيير اسم الخدمة إلى Google Chat وكان عمره أكثر من عامين.

تم إغلاق تطبيق Inbox by Gmail هذا العام لأنه قيل إن معظم الميزات موجودة بالفعل فى تطبيق Gmail الرئيسي، وقد كان التطبيق متاح منذ حوالى 4 سنوات.

أغلق يوتيوب أيضا خدمة ​YouTube Gaming هذا العام والتى ركزت على مقاطع الفيديو الخاصة بالألعاب والبث المباشر، كانت الخدمة متاحة منذ 4 سنوات.

كانت أداة Google URL Shortener واحدة من أقدم خدمات الشركة التي، كما يوحى الاسم، تقصر طول الرابط، وقد كان الموقع متاح منذ 9 سنوات.

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لم يغلق جوجل خدمة YouTube للألعاب فحسب بل قام أيضًا بإغلاق رسائل YouTube، فهى واحدة من أحدث الخدمات التى أغلقتها الشركة، وتتيح هذه الميزة للمستخدمين إرسال رسائل مباشرة إلى الآخرين، ومشاركة مقاطع الفيديو بسهولة وكان عمرها حوالى عامين.

يسمح تطبيق الهاتف المحمول للمستخدمين بطلب وجبات الطعام من المطاعم وحجز المواعيد مع الخدمات المحلية الأخرى، وقد تم إيقافه هذا العام أيضا.

هو منتج للأجهزة تم إيقافه بواسطة جوجل، وكان المنتج عمره ثلاث سنوات ويسمح للمستخدمين ببث الصوت من أى جهاز إلى مكبر الصوت.

كان Google Trips تطبيقًا يسمح للمستخدمين بالتخطيط لسفرهم إلى جانب الرحلات الجوية وحجوزات الفنادق والسيارات والمطاعم. كانت الخدمة حوالى ثلاث سنوات من العمر.

ساعد ملحق توفير البيانات المستخدمين على تصفح الويب دون استخدام الكثير من البيانات عبر متصفح Chrome، وتم تقديمه منذ حوالى 4 سنوات.