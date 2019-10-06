شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تخيل.. النباتات تتحدث مع بعضها للتحذير من أى هجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشفت مجموعة من علماء الأحياء، أن النباتات نتحدث مع بعضها وتصدر صيحة تحذير لتخبر بعضها البعض عندما تتعرض للهجوم، وعندما تتعرض الحشرات لورقة أو زهرة أو ساق، يتم إطلاق مادة كيميائية كريهة الرائحة تلقائيًا كجزء من دفاعات النبات.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وجد العلماء الآن أن هذه المركبات العضوية المتطايرة تنبعث أيضًا لإعلام الأنواع الأخرى عن الأخطار بالتهديدات المباشرة.

كما أن الروائح مختلفة بناءً على التركيب الوراثي، ولكن عندما تتعرض للهجوم، تتقارب هذه الروائح المتباينة بحيث يمكن لجميع النباتات التعرف عليها.

Advertisements

وأجرى الدراسة فريق من جامعة كورنيل التى اعتبر هذا الأمر بمثابة لغة مشتركة، حيث تتحدث النباتات بشكل أساسي مع بعضها البعض.

وقال البروفيسور أندريه كيسلر "تتقارب النباتات في نفس اللغة، أو نفس علامات التحذير، لتبادل المعلومات بحرية، ويمكن الحصول على المركبات العضوية المتطايرة المنبعثة حيث تجهز دفاعات النباتات الأخرى".