شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تستعد لإطلاق مركبة جديدة لتزويد الأقمار الصناعية بالوقود فى 9 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المنتظر إطلاق مركبة فضائية هي الأولى من نوعها في 9 أكتوبر الجارى، والتى تهدف إلى إطالة عمر قمر صناعي آخر في المدار عن طريق تزويده بالوقود، وذلك بفضل شراكة بين نورثروب جرومان ووكالة ناسا، حيث تعرف المركبة باسم Mission Extension Vehicle، أو MEV، والغرض الرئيسي منها هو إطالة عمر الأقمار الصناعية التجارية الموجودة حاليًا في المدار الثابت بالنسبة للأرض.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فسيتم ربط جهاز MEV-1 مع القمر ال صناعيIntelsat في غضون ثلاثة أشهر، والذي سيوفر خدمات تمديد الحياة على مدى خمس سنوات، حيث أن الغرض الرئيسي منها هو إطالة عمر الأقمار الصناعية التجارية الموجودة حاليًا، حيث لا يمكن للأقمار الصناعية التي يتم إطلاقها في الفضاء جلب الكثير من الوقود معها، وفي كثير من الأحيان ينفد الوقود قبل توقف مكونات القمر الصناعي عن العمل.

ولعل هذا هو جوهر عمل جهاز MEV، فهو مصمم لتحديد موقع القمر الصناعي الذي يعمل بالوقود منخفض والاتصال به وتوفير التحكم في الموقف وصيانته، وبعد ذلك، يجب أن يكون حر في مساعدة الأقمار الصناعية الأخرى - سيظل لديها 10 سنوات من الوقود.

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وستساعد مركبة فضائية ثانية، MEV-2، قمر صناعى Intelsat آخر في عام 2020 وينبغي أن يكون له نفس كمية الوقود المتبقي، وكلا جهازي MEVs مرنين، حيث يمكنهم أيضا الالتحام بـ 80 % من الأقمار الصناعية الحالية المستقرة بالنسبة إلى الأرض، حتى لو لم تكن مصممة للخدمة.