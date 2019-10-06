شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس أبل متحدثا عن العملات المشفرة: لا يحق الحصول على القوة بهذه الطريقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقوم تيم كوك الرئيس التنفيذى لشركة أبل حاليًا بجولة داخل أوروبا، فخلال الأيام القليلة الماضية، زار ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، حيث أجرى مقابلات مع صحف ألمانية وإيطالية.

علق كوك على عدة موضوعات مثل الصحافة والخصوصية والهجرة، موضحا أن الإنترنت جلب العديد من الأشياء الإيجابية، إلا أن الأخبار المزيفة تعد واحدة من السلبيات.

وقال كوك: "يجب علينا جميعًا عشاق الديمقراطية والحرية التفكير فى أن فصل الكذب عن الحقيقة هو أساس الحرية، فالصحافة الجيدة هى أساس كل ديمقراطية والصحافة الحرة والمفتوحة أمر أساسي".

تحدث كوك أيضًا عن الخصوصية، وكرر بأن عملاء أبل ليسوا منتجًا للشركة، وأن أبل لن تبيع بيانات العملاء، وقال: "فى أبل، لن نتعامل معك أبدًا كمنتج ولكن كعميل يتمتع بكرامة واحترام".

إلى جانب التطرق إلى الخصوصية، سلط كوك الضوء على جهود أبل البيئية، مثل حقيقة أن أبل تعمل على الطاقة المتجددة بنسبة 100 بالمئة، وتحدث عن حقوق الإنسان، وقال: "نحن لا نفعل ذلك لأنه مطلوب بموجب اللوائح، ولكن لأنه أمر أخلاقى."

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وأضاف كوك إن شركة أبل تدعم الهجرة لأن الدول الغنية عليها قبول المهاجرين الفارين من المواقف الصعبة، كما أكد أنه يود أن يتمكن الشباب والأطفال من البقاء فى الولايات المتحدة للدراسة.

قدم كوك نصيحة للطلاب بخصوص استخدام الهاتف الذكى، وقال: "الهواتف الذكية يجب أن تقربك من أولئك البعيدين، لا ألا تترك هؤلاء المقربين إليك، فإذا كنت تقضى وقتًا أطول فى النظر إلى هاتفك الذكية أكثر من عيون الناس، فأنت مخطئ."

تحدث كوك أيضًا عن العملة المشفرة وفقًا لقناة سى إن بى سى، مع البيانات التى شاركها فى الأصل موقع Les Echoes الفرنسى، إذ قال كوك إن العملة يجب أن تبقى فى أيدى البلدان، ويجب ألا تتطلع الشركات الخاصة إلى الحصول على القوى باستخدام العملة المشفرة.

وقال: "أعتقد حقًا أن العملة يجب أن تبقى فى أيدى الدول، لست مرتاحًا لفكرة قيام مجموعة خاصة بإنشاء عملة منافسة، ويجب ألا تتطلع شركة خاصة إلى الحصول على القوة بهذه الطريقة."