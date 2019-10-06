تم تحميل Mario Kart Tour أكثر من 90 مليون مرة في الأسبوع الأول

فاطمة أيت طالب - دبي - من الصعب تصديقُ الشعبية الجارفة التي تحظى بها سلسلة ألعاب Mario Kart من شركة Nintendo اليابانية، و هي سلسلة ألعاب سباقات باستعمال العربات يستخدم فيها اللاعبون الأدوات و الأسلحة للتفوق على المنافسين.
بحسب بيانات Sensor Tower، فقد تم تحميل اللعبة أكثر من 90 مليون مرة خلال الأسبوع الأول من توفرها على الأجهزة الذكية بأنظمة أندرويد و iOS، مما يجعلها صاحبة الإطلاق الأضخم في تاريخ الشركة على الأجهزة الذكية. كما تمكنت اللعبة من تحقيق عائدات وصلت إلى 12.7 مليون دولار من المشتريات-داخل-التطبيق.
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