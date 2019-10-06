هل سيتغلب هاتف Surface Duo على عيوب هاتف سامسونج Galaxy Fold؟

في مفاجأة لم يتوقعها أحد؛ أعلنت شركة مايكروسوفت خلال الحدث الذي أقامته الأسبوع الماضي عن عودتها لسوق الهواتف الذكية بكشف النقاب عن هاتف سيرفس ديو (Surface Duo) الذي يعمل بنظام أندرويد، وبتصميم قابل للطي.

يعتبر هاتف Surface Duo الذي يعمل بنظام أندرويد – وليس بنظام ويندوز – أول تحدِِ هائل شهدناه للهواتف المزودة بشاشات قابلة للطي مثل: هاتف سامسونج (Galaxy Fold)، وهاتف ( Motorola Razr) المنتظر. ليصبح السؤال الآن ليس حول الوقت الذي ستتوافر فيه الهواتف القابلة للطي، بل حول تفاصيل التصميم القابل للطي الذي سيثبت أنه أكثر فائدة هل سيكون شاشة واحدة كبيرة قابلة للانحناء، أم شاشتين مرتبطتين بمفصل؟

يأتي هاتف مايكروسوفت Surface Duo في وقت تستحوذ فيه الهواتف القابلة للطي على الانتباه، لتوفير شاشة إضافية في هاتف ذكي يمكن طيه كمفكرة صغيرة، وحمله بسهولة في الجيب، وهذا هدف تسعى إليه الكثير من شركات صناعة الهواتف لسنوات، خاصة مع تزايد الطلب على مشاهدة مقاطع الفيديو، وتعدد المهام التي تتطلب العمل على شاشات أكبر حجمًا.

أشار المحللون إلى أنه إذا نجحت مايكروسوفت في الإلتزام بالتصميم الذي أعلنت عنه بدون ظهور عيوب فيه بعد الإطلاق فقد تستحوذ على الحصة الأكبر من سوق الهواتف القابلة للطي، حيث ستممكن بذلك من تجاوز المشاكل المبكرة التي مازالت شركات الهواتف الأخرى تحاول التغلب عليها.

فيما يلي كيف يمكن لهاتف مايكروسوفت Surface Duo التغلب على هاتف سامسونج Galaxy Fold:

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1- يتضمن Surface Duo شاشات أقوى:

يحتوي هاتف (Surface Duo) على شاشتين قياس كل منهما 5.6 بوصات، تطويان على بعضهما إلى الداخل مع إمكانية الدوران 360 درجة، ما يتيح لك فتحه بالكامل ليُصبح جهاز لوحي بشاشة مقاسها 8.3 بوصات.

تعتبر أكبر ميزة في جهاز مايكروسوفت أن الشاشات زجاجية تتحمل العمل عليها، بينما تستخدم سامسونج في هاتفها القابل للطي شاشة بوليمر مصنوعة خصيصًا للهاتف، وهي حساسة للغاية، وعرضة للضرر إلى حد أن سامسونج نشرت دليل استخدام للهاتف يتضمن تعليمات خاصة يجب تجنبها حتى لا يتعرض الهاتف الذي يصل ثمنه إلى 2000 دولار للتلف والكسر.

2- شاشة إجمالية أكبر:

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إذا كان هدفك هو الحصول على شاشة بحجم أكبر، فإن هاتف Surface Duo يقدم لك شاشتين قياس كل منهما 5.6 بوصات، وعند فتحه يتحول لجهاز لوحي بشاشة مقاسها 8.3 بوصات، بينما يصل مقاس شاشة هاتف سامسونج Galaxy Fold عند فتحه إلى 7.3 بوصات فقط.

لاحظ أنه في هاتف مايكروسوفت لا توجد شاشة خارجية، على عكس هاتف Galaxy Fol، الذي يحتوي على شاشة 4.6 بوصات خارجية، ومع ذلك؛ فإن هذه الشاشة الخارجية طويلة جدًا وضيقة للغاية، وهي ليست عملية للاستخدام، ولوحة المفاتيح بها صغيرة جدًا ويصعب الكتابة عليها.

3- يمكن استخدام Surface Duo كحاسوب صغير:

يفتح Surface Duo ويغلق مثل كتاب، ولكن يمكنك أيضًا يمكن تحويله إلى وضع الشاشة العريضة، لكي تتمكن من استخدام الشاشة الثانية بمثابة لوحة مفاتيح أو جهاز تحكم بالألعاب. وبذلك يمكنك استخدامه بالكامل أو مفتوح جزئيًا، بالمقارنة فإن هاتف سامسونج يعمل بشكل أفضل فقط عند فتحه بالكامل.

4- دعم القلم الإلكتروني:

عندما يتعلق الأمر بالإنتاجية والإبداع فإن أكبر عيوب هاتف Galaxy Fold هي أنه لا يدعم استخدام القلم الرقمي، ويعود السبب إلى شاشته الهشة. بالرغم من أن الهاتف يملك الشكل والحجم المثاليان لاستخدام قلم سامسونج الإلكتروني S Pen من خلال الشاشة الكبيرة القابلة للطي.

لكن الشاشة حساسة جدًا للخدوش والأضرار الناجمة عن الضغط باستخدام القلم، بينما لا توجد نفس المشكلة في هاتف مايكروسوفت Surface Duo لذلك يمكن استخدام القلم معه بسلاسة مما يعزز الإنتاجية والإبداع، وهذا ما سيمثل ميزة قوية عند البيع.

قلق بشأن الكاميرا في Surface Duo:

بالرغم من جميع الميزات التي سبق ذكرها، لم تتحدث مايكروسوفت عن كاميرا Surface Duo، وهذا أمر أثار بعض القلق؛ لأن الكاميرات هي ميزة بيع رئيسية للهواتف. كما أن هاتف سامسونج Galaxy Fold يضم 6 كاميرات، مقسمين كالتالي، ثلاثة على الظهر، واتنين من الداخل، وواحدة على المقدمة المغلقة.

على ما يبدو؛ لا يحتوي النموذج الأولي من Surface Duo على كاميرا خلفية، مما يعني أنه يجب عليك قلب الجهاز لاستخدام الكاميرا الأمامية لالتقاط الصور، ولكن نأمل أن تأخذ النسخة النهائية – التي سنراها في العام المقبل – موضوع التصوير بجدية كما يفعل المنافسون.