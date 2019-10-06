شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء يستعينون بالذكاء الاصطناعى لحماية الأعضاء السليمة من علاج السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصل خبراء وباحثون فى مجال الكمبيوتر بجامعة "كاليفورنيا إيرفن" الأمريكية إلى تقنية جديدة تسمح باستخدام الكمبيوتر فى قراءة صور الأشعة المقطعية، بهدف تحديد درجة الخطورة التى تتعرض لها أنسجة الجسم جراء التعرض للإشعاع بواسطة معادلة خوارزمية للتعلم العميق.

ونقل الموقع الإلكترونى "تيك إكسبلور"، المتخصص فى مجال التكنولوجيا، عن الباحث تشياو هوى تشى، أستاذ علوم الكمبيوتر بالجامعة، قوله: "باستخدام هذه التقنية، يمكن التوصل إلى النتيجة فى غضون ثوان محدودة، فى حين أن هذه المهمة تستغرق من الطبيب نحو نصف ساعة".

وأكد تشى أن درجة دقة التحليل التى تتوصل إليها المنظومة الإلكترونية تتجاوز 78 فى المئة، وهو تحسن ملموس عن نسبة دقة النتائج التى يتوصل إليها أطباء علاج السرطان بالإشعاع.

وتركزت الدراسة الجديدة على منطقة الرأس والرقبة نظراً لتعقد التركيب التشريحى فى تلك المنطقة وكثافة الأعضاء الموجودة فى هذا الجزء من جسم الإنسان، علاوة على أن توجيه الإشعاع بشكل غير مقصود فى هذه المنطقة من جسم المريض قد يؤدى إلى مضاعفات مثل صعوبة فى فتح الفم أو تدهور القدرة على الإبصار أو السمع.

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وفى البداية، تقوم منظومة الذكاء الاصطناعى بالتعرف على الأعضاء الحيوية فى المنطقة المراد تعريضها للإشعاع، ثم تستخلص الصور التى تركز على هذه الأعضاء الحساسة. ويقول تشى إن "منظومة التعلم العميق التى طورناها تعزز بشكل كبير القدرة على قراءة وتحليل صور الأشعة المقطعية بما فى ذلك الصور الأقل وضوحاً".