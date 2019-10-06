شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بث مباشر.. ناسا تبدأ سلسلة سير فى الفضاء لتغيير البطاريات القديمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطلق وكالة ناسا الأمريكية سلسلة من عمليات السير فى الفضاء، والتى تشمل على 10 أنشطة خارج المركبة في غضون شهرين فقط، حيث تبدأ المهمة الأولى اليوم من خمس مهمات.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، ستبدأ عملية السير في الفضاء في حوالي الساعة 7:50 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1150 بتوقيت جرينتش) أى حوالى الساعة الثانية ظهرا اليوم، ومن المتوقع أن يمضي اثنان من رواد الفضاء حوالي 6.5 ساعة في العمل خارج مختبر المدار.

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وسيخرج رواد الفضاء التابعين لناسا بفريق إكسبيديشن 61 من محطة الفضاء الدولية للقيام بهذه الأعمال، وهما كل من كريستينا كوتش وأندرو مورجان، حيث سيبدأ الزوجان عملية التثبيت المعقدة لبطاريات الليثيوم أيون الجديدة التي جاءت إلى المحطة في 28 سبتمبر على متن مركبة شحن يابانية.

وتستمر سلسلة السير في الفضاء بأربع مهام تالية لناسا في تفعيل هذه البطاريات، فتعمل المحطة الفضائية منذ أكثر من 20 عامًا، ويجب إصلاح المكونات الموجودة في المحطة الفضائية الدولية أو استبدالها من وقت لآخر للحفاظ على سلامة الركاب وإنتاجيتهم.

وجدير بالذكر أنه قد أجريت 219 عملية سير في الفضاء في المحطة الفضائية الدولية منذ ديسمبر 1998، وفقا لوكالة ناسا، ويشمل ذلك 165 رحلة سير في الفضاء في بدلات فضاء أمريكية، و 54 رحلة في بدل فضاء روسية.