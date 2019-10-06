شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إطلاق لعبة Marvel Realm of Champions العام المقبل على أندرويد وiOS والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المنتظر أن تطلق شركتى تطوير الألعاب Kabam وNetmarble بالتعاون مع "مارفل" لعبة جديدة على نظامي تشغيل أندرويد وiOS، والتى ستحمل اسم Marvel Realm of Champions، والتى تعتبر تحديث للعبة Marvel Contest of Champions.

وبحسب موقع marvelrealmofchampions الخاص باللعبة، فمن المنتظر وصول اللعبة في 2020، ومن المنتظر أن توفر لعبة Realm of Champions عرضا جديدا والذى سيقع فى كوكب Battleworld، لكن حتى الآن لم يتم عرض طريقة اللعب، ومازال لدينا الوقت الكثير لنعرف بالضبط كيف سيجري لعبها.

لكن التقارير أشارت إلى أن اللعبة ستضم مباريات PvE وPvP عبر مجموعة متنوعة من الخرائط تضم العديد من شخصيات مارفل المتنوعة، بما في ذلك تحديد شخصية يتم اللعب بها، واختيار العتاد الخاص بها، ثم يحتاج الاعب لاستخدام قدرات شخصيته بشكل استراتيجي بكل معركة من أجل تحقيق أقصى حد من الدمار.

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كذلك فمن المنتظر أن تضم اللعبة 4 فصائل على الأقل، وبمجرد اختيار فصيلتك، سيكون عليك العمل مع لاعبين آخرين للفوز.