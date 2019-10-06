شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقنية جديدة تتنبأ بسلوكيات الكائنات الدقيقة في مزارع البكتيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طور باحثون في جامعة «ديوك» بولاية نورث كارولينا الأمريكية منظومة جديدة للذكاء الاصطناعي يمكنها أن تضع نماذج للتفاعلات المستقبلية بين الكائنات الدقيقة المختلفة داخل مزارع البكتيريا، بحسب موقع الرواية.

ومن الممكن تطبيق هذه المعادلات الخوارزمية على مختلف أنواع الأنظمة البيولوجية، وأفاد الموقع الإلكتروني «فيز دوت أورج»، المتخصص في التكنولوجيا، بأن فريق الدراسة نجح في تطوير منظومة التعلم العميق للتنبؤ بالحركات الدائرية التي تقوم بها الكائنات الدقيقة داخل الدائرة البيولوجية في المزرعة البكتيرية.

Advertisements

وتعمل هذه المنظومة بشكل أسرع من الأنظمة الحوسبية المعمول بها حالياً بواقع 30 ألف مرة، كما نقل «فيز دوت أورج» عن الباحث لينج تشونج يو، أستاذ هندسة الطب الحيوي في جامعة ديوك، قوله: «استوحينا فكرة هذه المنظومة من شركة غوغل عندما أعلنت أن شبكات الذكاء الاصطناعي يمكنها أن تتفوق على الإنسان في لعبة اللوحات التي تعرف باسم جو».

وأضاف: "رغم أن اللعبة تعتمد على قواعد مبسطة، فإن هناك خيارات كثيرة متاحة أمام الكمبيوتر من أجل التنبؤ بالخطوة التالية التي يتعين القيام بها، وقد جعلني ذلك أتساءل بشأن ما إذا كان من الممكن تطبيق نفس النهج في معالجة بعض القضايا البيولوجية المعقدة التي تواجهنا".