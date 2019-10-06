تكنولوجيا: كاتبة تقبل تحدى للتخلى عن السوشيال ميديا لعام مقابل 100 ألف دولار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت كاتبة القصص الخيالية إيلان مقدان، خوض تحدى جديد من خلال التوقف عن استخدام تطبيق سناب شات أو تيك توك أو إنستجرام أو أى تطبيق آخر، أملًا فى الحصول على مبلغ 100 ألف دولار، بحسب وكالة سبوتنيك . وقررت الشابة البالغة من العمر 29 عاما، التوقف عن استخدام تطبيق سناب شات أو تيك توك أو إنستغرام أو أى تطبيق آخر، لمدة عام أملا فى الحصول على مبلغ 100 ألف دولار. اختيار الكاتبة كان من ضمن 100 ألف شخص تقدموا لإعلان شركة "Vitaminwater" الأمريكية، التى قدمت عرضا فى شهر ديسمبر الماضى، من أجل الحصول على هذه الجائزة. Advertisements ونشرت الشركة على حسابها الخاص بعد اختيار كاتبة القصص الخيالية، تغريدة جاء فيها "تعرفوا على متسابقتنا الرسمية فى تحدى #nophoneforayear (بدون هاتف لمدة عام).. إيلانا!

ومن أجل التقييد بقواعد "اللعب النظيف" قامت الشركة بأخذ هاتف الكاتبة وتسليمها هاتفا، قابلا للطى من شركة "كيوسيرا" اليابانية.

كما حدد استخدامها خلال التحدى للهاتف المحمول التقليدي وجهاز الكمبيوتر المحمول أو المكتبى والأجهزة المفعلة بالصوت التى ليست هواتف ذكية، مثل جهاز Echo من شركة أمازون.

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