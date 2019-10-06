كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن شاهد الهاتف Asus ROG Phone II يخضع بدوره لعدد من اختبارات الصلابة
عاد إلينا اليوتيوبر الشهير Zack Nelson من قناة JerryRigEverything مع مقطع فيديو جديد يقوم فيه بإخضاع الهاتف Asus ROG Phone II الأحدث من شركة Asus لمجموعة من اختبارات الصلابة. هاتف باهظ وجميل نرغب جميعًا في رؤيته يتعرض لهذه الاختبارات لنعرف مدى صلابته.
يخضع الهاتف لاختبارات الخدش المعتادة واختبار الثني. كما هو متوقع، طبقة Gorilla Glass 6 الزجاجية في الأمام والخلف تقاوم الخدوش إلى غاية المستوى السادس من مقياس Mohs. ونظرًا إلى أن إطار الهاتف مصنوع من المعدن، فهو قابل للخدش، والأهم من ذلك أنه نجح في اختبار الإنحناء ولكن ليس من دون أضرار.
وعلى الرغم من ثخانة وصلابه الهيكل، إلا أن الهاتف Asus ROG Phone II ينحني بشكل واضح، وذلك على الأرجح بسبب موصل USB Type-C الموجود على الجانب، مما يُضعف الإطار قليلاً، بحسب موقع إلكتروني.
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