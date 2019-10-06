تكنولوجيا: شاومي تستعد لإطلاق سوارة Mi Band 5 بتقنية NFC في الأسواق العالمية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد تقرير جديد على خطط شاومي لإطلاق إصدارها القادم من السوارات الذكية Mi Band 5 في الأسواق العالمية أيضاً بتقنية NFC، والتي إقتصرت في الإصدارات السابقة على السوق الصيني فقط.

جاءت سوارة شاومي الذكية Mi Smart Band 4 بتقنية NFC مع ميكروفون في السوق الصيني فقط خلال شهر يونيو الماضي، بينما قدمت الشركة الإصدار الخاص بالأسواق العالمية دون هذه الميزة.

ولقد أكدت التسريبات على أن الإصدار الخاص بالأسواق العالمية من سوارة Mi Band 5 سيأتي بتقنية NFC، إلا أن التسريبات لم توضح ما إذا كانت السوارة ستأتي بميكروفون مدمج أو لا.

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من جانب أخر أكد مصدر التسريبات على أن سوارة Mi Band 5 الذكية ستقدم من شاومي هذا العام بتصميم أفضل مع تحسينات متقدمة عن الإصدارات السابقة من السوارة الذكية.

يذكر أن التسريبات لم تأتي على ذكر تفاصيل أخرى لمواصفات سوارة Mi Band 5 الذكية، أو موعد الإعلان الرسمي عن السوارة، إلا أن التوقعات تشير إلى أن موعد إطلاق السوارة سيكون بين شهري مايو إلى يونيو من العام المقبل، وهو نفس الموعد الذي قدمت فيه شاومي سوارتي Mi Band 3 وBand 4.

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