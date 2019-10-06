شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انستجرام يختبر "قصص المجموعات" بعد تخلى فيس بوك عنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على ما يبدو أن فيس بوك لا يرغب فى التخلى عن "قصص المجموعات" بشكل كامل، فرغم أنه تخلى عن هذه الميزة فى تطبيقه الرئيسي، إلا أن الباحثة الشهيرة "Jane Manchun Wong"، عثرت على رمز اختبار لميزة Group Story فى انستجرام.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فلا يوجد أى غموض فى كيفية عملها، فقط يختار المستخدم "المشاركة فى مجموعة القصة" أو"share to Group Story"، والتى تتيح للمستخدمين مشاركة هذه اللحظات فى دائرة اجتماعية أصغر من تلك التى حددتها كأصدقاء مقربين.

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لكن مثل الاختبارات الأخرى، ليس هناك ما يضمن أن هذا سيجعل الميزة متاحة بالفعل لكافة المستخدمين.

وتعد القصص بشكل عام عنصرًا أساسيًا فى انستجرام أكثر مما هى عليه فى فيس بوك، لذلك فمن المنطقى أن يتم تضمينها فى هذا التطبيق، حيث من المفيد أن يحتوى انستجرام بالفعل على ملصقات ستورى ترتبط مباشرة بمحادثات المجموعة.