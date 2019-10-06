شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة "القيادة عن بعد" لسيارات تسلا تثير ضجة في الولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداولت مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات الإنترنت في الولايات المتحدة مؤخرا صورا وفيديوهات تظهر ميزة "القيادة" عن بعد التي حصلت عليها سيارات تسلا الكهربائية، بحسب موقع روسيا اليوم.

ويظهر في تلك المقاطع كيف بدأ أصحاب سيارات "تسلا" بتجربة الميزة الجديدة التي أتاحت لهم ركن سياراتهم وهم ليسوا بداخلها، عبر التحكم بها عن بعد بواسطة تطبيق موجود في الهاتف الذكي.

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كما بينت تلك الفيديوهات كيف استغل أصحاب تلك السيارات الميزة المذكورة لاستدعاء سياراتهم عن بعد عبر الهاتف أيضا، وتباينت ردود الأفعال حول هذه الميزة عند الناس، فمنهم من وصفها بالعملية والممتازة، وبعضهم قال إنها تسبب الحوادث.

وتحاول "تسلا" مؤخرا إدخال العديد من الميزات الجديدة على سياراتها الكهربائية لاستقطاب الناس لها، وتعويض الخسائر التي لحقت بها في العامين الماضيين.