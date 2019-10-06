شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صدور كتاب جديد عن البرمائيات فى كينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صدر كتاب مصور عن البرمائيات فى كينيا التى تضم مئات من أنواع الضفادع المعروفة المتوطنة فى أماكن معزولة والتى اكتشف معظمها حديثا مثل الضفدع الثعبانى فى غابة نجايا.



وذكرت صحيفة (إيست أفريكان) فى كينيا على الإنترنت، أنه شارك فى وضع الكتاب الذى طال انتظاره، الباحثون ستيفان سباولز ودومينيك واسونجا وروبرت درويز، والذين كرسوا حياتهم لكل ما يتعلق بالبرمائيات من خلال نشر الكتب والأبحاث عن هذا الموضوع.



وقالت الصحيفة إن الباحثين الثلاثة قدموا دليلا للقارئ للكتاب الأصلى "البرمائيات فى شرق أفريقيا" للباحثين الآن شاننج وكيم هاول ونشر فى عام 2006 ، ونقلت عن أحد مؤلفى الموسوعة الحديثة، أن الكتاب الجديد "البرمائيات فى كينيا" يضم أنواعا جديدة اكتشفت منذ عام 2006 كما أنه يمكن تنزيله على الهاتف المحمول.



وأشارت الصحيفة إلى أن الكتاب الملون الصادر فى 230 صفحة يمكن تنزيله على الإنترنت وهو مهم للمعلمين وعلماء الطبيعية والأحياء والمزارعين لأنه يقدم معلومات محدثة عن حالة البيئة إما بوجود البرمائيات أو نقصها.