تكنولوجيا: ابل تبدأ برنامج إصلاح مجاني لهواتف iPhone 6s و iPhone 6s Plus التي توقفت عن العمل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة ابل برنامج إصلاح مجاني لمستخدمي هواتف iPhone 6s و iPhone 6s Plus التي توقفت عن العمل نتيحة لتعطل أحد تكوينات الهاتف، ولقد حددت الشركة الإصدارات المؤهلة للإصلاح المجاني.

كانت شركة ابل قد أطلقت كلاً من هاتفي iPhone 6s و iPhone 6s Plus خلال عام 2015، واليوم تبدأ الشركة في برنامج إصلاح مجاني لبعض من إصدارات هذه الهواتف.

إستمرت شركة ابل في إنتاج هواتف iPhone 6s و iPhone 6s Plus حتى هذا العام، ومن ثم توقفت الشركة عن إنتاج هذه الإصدارات في شهر أغسطس، قبل الإعلان الرسمي عن الإصدارات الجديدة لهذا العام iPhone 11.

ولقد لوحظ توقف بعض إصدارات iPhone 6s و iPhone 6s Plus عن العمل نتيجة لعطل في أحد تكوينات الهواتف، حيث تقتصر هذه المشكلة على هواتف iPhone 6s و iPhone 6s Plus التي تم إنتاجها من شهر أكتوبر للعام 2018 وحتى شهر أغسطس 2019.

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ولقد خصصت شركة ابل صفحة دعم رسمية للمستخدمين، يمكن من خلالها التحقق من الرقم التسلسلي للهاتف، وما إذا كان من بين الإصدارات المؤهلة للدخول في برنامج الإصلاح المجاني.

يذكر أن ابل لم تحدد في برنامجها للإصلاح المجاني لهواتف iPhone 6s و iPhone 6s Plus التكوينات التي أدت إلى هذا العطل.

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