شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تعرض خريطة ثلاثية الأبعاد للقمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت وكالة ناسا الأمريكية خريطة ثلاثية الأبعاد للقمر، وذلك من بيانات مركبة القمر المدارية التابعة لها (LRO).

ووفقا لما ذكره موقع "SPACE" الأمريكى، قال إرني رايت، مبتكر مجموعة القمر CGI ومصور العلوم في استوديو التصور العلمي: "سيضع مشروع مجموعة القمر بيانات LRO في متناول الكثير من الفنانين الآخرين الذين يرغبون في القيام بأنواع الأشياء المشابهة".

واستخدم رايت برنامج الرسوم المتحركة ثلاثي الأبعاد لإنشاء مجموعة القمر CGI، والتى كان من المفترض أن تكون في الأصل مورداً لتصور التصور العلمي التابع لوكالة ناسا.



صورة من الخريطة ثلاثية الأبعاد

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وتدرس مركبة LRO فى ناسا القمر على مدار السنوات العشر الماضية، حيث تم تصميم المركبة الفضائية لرسم خريطة تضاريس المشهد القمري وتطوير فهم أعمق لبيئة القمر استعدادًا لعودة البشر إلى القمر.

وتعد بيانات LRO متاحة بسهولة عبر الإنترنت، ولكن قد يكون من الصعب تفسيرها، لذلك فإن التصورات تجعل البيانات في متناول الأشخاص الذين ليس لديهم خلفية علمية تقنية.

وقال رايت إن إطلاق الخريطة ثلاثية الأبعاد على الإنترنت يتيح لعدد أكبر من الناس تقديرها واستخدامها، الأمر الذى يسهم بدوره في النجاح الشامل لمهمة LRO.

وقد تم تجهيز المدار بكاميرا تعمل بمثابة الماسح الضوئى، كما يحتوى على مقياس الارتفاع الليزرى، الذى يستخدم نبضات ليزر للكشف عن أبعاد القمر.