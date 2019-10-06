شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تيم كوك: نحاول دائما الحفاظ على أسعار أجهزة أبل منخفضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث تيم كوك، المدير التنفيذي لشركة أبل، عن أجهزة أيفون الجديدة وخدمة Apple TV +، والعودة إلى استراتيجية التسعير الخاصة بأبل خاصة مع طرحها منتجاتها الجديدة.

ونقلا عن موقع “gsmarena” قال كوك: "نحاول دائمًا الحفاظ على أسعارنا منخفضة قدر الإمكان ولحسن الحظ تمكنا من خفض سعر جهاز إيفون هذا العام"، حيث كشف أن سعر أيفون 11هو 800 يورو، ويعتبر 50 يورو أقل من سعر XR العام الماضى.

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وناقش كوك أيضًا مشكلة قد تواجه شركته قريبا، تتمثل فى أن إليزابيث وارين، المرشحة للرئاسة الأمريكية، تريد تفكيك شركات التكنولوجيا الكبرى، بالإضافة إلى أن الشركة تواجه أيضًا ضغوطًا من المحكمة العليا الأمريكية، التى تقول إنها احتكرت سوق التطبيقات على iOS.

ويقول كوك: "لا يوجد شخص منطقى يمكنه أن يطلق على أبل اسم المحتكر، فيمكن للأشخاص الوصول إلى المحتوى من خلال متصفحهم ببساطة، حيث إن لدينا ما بين 30 إلى 40 تطبيقًا مقابل أكثر من مليونى تطبيق آخر".