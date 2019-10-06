شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تسعى لإطلاق نسخة جديدة من سماعة AirPods بميزة "إلغاء الضوضاء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإصدارالتجريبي للأيفون iOS 13.2 عن قدوم AirPods المزودة بتقنية إلغاء الضوضاء الخارجية، وستبدو تمامًا مثل سماعات AirPods الأصلية، وبدون أسلاك ومع فتحة إضافية للميكروفون الإضافي.

نقلاً عن موقع “Gsmarena”، يوضح الإصدار iOS 13.2 أيضًا أن AirPods القادمة لإلغاء الضوضاء ستكون لها أوضاع استماع مختلفة، مع أو بدون إلغاء الضوضاء والتي تسمى "وضع التركيز" في النظام، إذ أن التوقعات تشيرإلى أن تصميم السماعة القادم سيدعم التثبيت داخل الأذن بكفاءة أفضل، كما يختلف تصميم نهاية السماعة عن الإصدار الحالي.

ومن الممكن الإعلان عن AirPods الجديدة المزودة بإلغاء الضوضاء في وقت لاحق من هذا الشهر، حيث من المتوقع أن تعرضها أبل فى مؤتمر خاص.