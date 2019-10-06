شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة الوضع المظلم تصل لتطبيق الفيديو “Duo” والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت جوجل ميزة " الوضع المظلم" للعديد من تطبيقاتها بما في ذلك Gmail و Play Store، وآخرها تطبيق الفيديو “Duo” الذى حصل على هذه الميزة.
وبحسب موقع “gsmarena”، بمجرد تمكين الوضع المظلم، تتحول واجهة المستخدم الخاصة بالتطبيق إلى اللون الرمادي الداكن، مع تغيير النص إلى اللون الرمادي الفاتح أو الأبيض، وذلك يقلل من الضغط على أعين المستخدمين ويجعل من الأسهل استخدام التطبيق في الأوقات المظلمة.
وسيتم تشغيل الوضع المظلم تلقائياً إذا كنت تعمل بنظام Android 10 وقمت بتمكين الوضع المظلم على مستوى النظام، ولكن يمكنك أيضًا تشغيله يدويًا من قائمة إعدادات التطبيق إذا كنت تستخدم إصدارًا أقدم من Adnroid 10
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