تعتبر محاولة التنسيق بين أداء التمارين الرياضية، وإعداد الأكل الصحي، والتركيز في العمل خلال اليوم بمثابة تحدي كبير لأي شخص، ولكن تطور المساعدات الصوتية سهل علينا أداء الكثير من المهام اليومية، فعلى سبيل المثال يمكن أن يساعدك أحد مكبرات الصوت المنزلية الذكية التي تدعم المساعد الصوتي أليكسا – مثل: Amazon Echo، أو Echo Plus، أو Echo Input – في إدارة الأمور المتعلقة بالحفاظ على صحتك بسهولة.

يشتمل جهاز Amazon Echo على وظائف مُضمّنة يمكن أن تساعدك على إعداد الوجبات الصحية للأسبوع، والقيام بتمارين سريعة في أقل من خمس دقائق، أو مساعدتك على التأمل والتخلص من الطاقة السلبية على مدار اليوم، وغير ذلك الكثير من الخيارات التي تساعدك في الحصول على جسم رشيق وصحة أفضل.

فيما يلي 5 طرق يمكن أن يساعدك بها Amazon Echo في الحفاظ على صحتك:

1- ممارسة التمارين الرياضية:

يدعم جهاز Amazon Echo روتينات مخصصة للتمارين الرياضية يمكنك الوصول إليها بسهولة، والقيام بها دون الحاجة إلى مغادرة المنزل، كل ما عليك فعله هو تحديد التمارين التي تريدها في تطبيق إليكسا،من خلال اتباع الخطوات التالية:

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

انتقل إلى تطبيق (إليكسا) Alexa على جهازك.

اضغط على قائمة (مهارات التمرين) workout skills، وقم بتفعيل التمارين التي تريدها.

عندما تكون مستعدًا لممارسة التمرينات الرياضية، قل شيئًا مثل: “أليكسا؛ ابدأ تمرين بلانك لمدة خمس دقائق”، وفي نهاية التمارين ممكن أن تطلب ترشيح لتمارين تمدد Stretch.

2- تحضير الأكل الصحي:

الأكل الصحي لا يقل أهمية عن النشاط البدني الذي تقوم به للحفاظ على جسمك، ويمكن أن يساعدك المساعد الصوتي Alexa في تخطيط وجباتك بوصفات صحية، والتأكد من أن الأطعمة التي تستهلكها لا تزال طازجة، ويتيح لك أيضًا معرفة عدد السعرات الحرارية التي تناولتها خلال اليوم.

يمكن أن تخبرك ميزة (Save The Food) في تطبيق Alexa بكيفية تخزين بعض الأطعمة، ومتى يجب عليك التوقف عن استخدامها، فقط قل “أليكسا؛ اسأل (Save The Food) عن كيفية تخزين الأفوكادو”، أو “أليكسا، اسأل (Save The Food) إذا كان من الجيد تناول عصير الجوافة”.

Advertisements

كما يوجد ميزة AllRecipes التي يمكنك من خلالها تجهيز وجبات الطعام بناءً على الأطعمة الموجودة في الثلاجة بالفعل.

إذا كنت تريد حساب عدد السعرات الحرارية لك على مدار اليوم؛ قم بتفعيل ميزة (Nutrition Label) واسأل أليكسا عن عدد السعرات الحرارية الموجودة في وجبتك.

3- تذكر شرب الماء على مدار اليوم:

بالرغم من مدى أهمية الماء لأجسامنا؛ إلا أننا لا نتذكر شرب الماء طوال اليوم، خاصة الأشخاص الذين يعانون من أزمة الوقت. وهنا يمكنك مطالبة جهاز Amazon Echo – أو استخدام تطبيق أليكسا إذا لم تكن في المنزل – لتذكيرك بشرب كوب من الماء كل ساعة، ويمكنك تفعيل ميزة (Water Log) لتتيح لك تتبع كمية المياه التي تشربها على مدار اليوم.

4- النوم بشكل أفضل:

يعتبر النوم هو الركن الثالث لصحة جيدة بعد الأكل الصحي، وممارسة التمارين الرياضية، ولكن في الكثيير من الأحيان يكون النوم لفترة كافية بمثابة تحدٍ عندما يكون لديك الكثير من المهام التي تفكر فيها، وهنا يمكنك استخدام جهاز Amazon Echo للاسترخاء والنوم بشكل أفضل. فقط قل “أليكسا؛ قم بتشغيل أصوات المطر” وسيبدأ الجهاز في تشغيل أصوات المطر الهادئة، أو إذا كنت تفضل أصوات الطبيعة الأخرى فإن ميزة (Sleep Sounds ) تضم أكثر من 125 صوتًا للاختيار من بينها.

5- دليل التأمل:

يُعد التأمل أحد الطرق المهمة لتدريب العقل على التركيز، وإعادة توجيه الأفكار، والاسترخاء بما فيه الكفاية لتغفو، لذلك فهو لايقل أهمية عن ممارسة التمارين الرياضية.

إذا كان يومك طويل وتشعر بالإجهاد، يمكنك أن تقول: “أليكسا؛ افتح دليل التأمل open Guided Meditation”، ثم تابع ما يخبرك به الدليل. ستجد هناك تأمل مختلف تتبعه كل يوم، لذلك سيكون لديك دائمًا طريقة جديدة لتهدئة عقلك.