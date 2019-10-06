شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة Call of Duty: Mobile تتجاوز 35 مليون تحميل بعد إطلاقها بأيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت لعبة Call of Duty: Mobile الجديدة أكبر نسبة تحميل بين ألعاب وتطبيقات متاجر جوجل وأبل، حيث تجاوز عدد مرات التحميل 35 مليون.

Advertisements

وبحسب موقع bgr الأمريكى فقد أعلنت شركة Activision الناشرة للعبة Call of Duty: Mobile عن وصول عدد مرات تحميل اللعبة إلى أكثر من 35 مليون على متجر جوجل بلاي ومتجر آب ستور، وهو ما يجعلها أكبر نسبة تحميل للعبة على الإطلاق على نظامي تشغيل أندرويد وiOS.

وتوفر اللعبة العديد من خيارات اللعب والأسلحة والخرائط والشخصيات التي تتواجد في نسختي Modern Warfare و Black Ops على المنصات الأخرى، وذلك لتوفير تجربة مميزة وشاملة للاعبين على الهواتف الذكية وهي تشبه لعبة PUBG إلى حد كبير، فيما استطاعت اللعبة كسر الأرقام القياسية في غضون أيام وربما ستكشف الشركة عن أرباح قياسية خلال الأيام القادمة.