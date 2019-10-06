شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنستجرام يدخل عالم الواقع المعزز بطرق تمكنك من تجربة السلع افتراضيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسعى فيس بوك لاستغلال تقنيات الواقع المعزز فى منصة إنستجرام، حيث يتيح فيس بوك الآن استخدام منصة Spark AR لمحاولة الحصول على الأشياء التي يمكن شراؤها عبر إنستجرام.

ونقلاً عن موقع "انجادجيت" الأمريكي أكد إنستجرام في بيان أنه يمكن لمستخدميه شراء العديد من الأشياء عن طريق الواقع المعزز، بل والتحقق منها أيضاً.

وتمكن الميزة المستخدم من تجربة ألوان ونماذج مختلفة أيضاً، فباستخدام أحمر الشفاه مثلا فيمكنك أن ترى كيف يبدو عليك من خلال الضغط على محدد الألوان أسفل الواجهة، وبمجرد تجربة منتج ما يمكن شراؤه من إنستجرام بسهولة.

كذلك فمن الممكن أيضًا دعوة أصدقائك لتجربة شيء ما من خلال القصص والرسائل المباشرة، وللتحقق من هذه الميزة ستحتاج إلى أحدث إصدار من إنستجرام على iOS أو أندرويد.