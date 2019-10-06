شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على أكثر ألعاب نينتندو تحميلا.. ماريو كارت فى المقدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت نينتندو لعبة Mario Kart Tour في 25 سبتمبر كأحدث لعبة للهواتف المحمولة، حيث تمت إتاحتها للتحميل على أجهزة iOS وأندرويد، وحققت نجاحًا كبيرًا بالفعل.

ونقلاً عن موقع “Phonearena” الهندي فبعد أسبوع واحد من الإصدار تم تحميل Mario Kart Tour بالفعل 90 مليون مرة، بحوالي 53.5 مليون على منصة أندرويد، و36.5 مليون على iOS، وتمنح هذه الأرقام أكبر إطلاق للهاتف من نينتندو حتى الآن.

وأفادت تقارير أن اللعبة قد حققت إيرادات بقيمة 12.7 مليون دولار على مدار الأيام السبعة الماضية في حين حقق Super Mario Run 16.1 مليون دولار وFire Emblem Heroes الذي تم تنزيله 8.1 مليون مرة فقط خلال الأسبوع الأول حقق 28.2 مليون دولار من عمليات الشراء داخل التطبيق.

ويأتى فى المرتبة الثانية Animal Crossing الذي حقق 14.3 مليون عملية تنزيل خلال فترة الـ7 أيام الأولى، أي أقل بستة أضعاف من Mario Kart.

Advertisements