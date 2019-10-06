شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: براءة اختراع من أبل للوحة مفاتيح باللمس تمكنك من الشعور بالأزرار الحقيقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد مرور أكثر من 10 سنوات على إطلاق أول جهاز ايفون، قدمت شركة أبل براءة اختراع جديدة لتقنية تسمح للوحات المفاتيح الافتراضية بمحاكاة نظيراتها الميكانيكية التقليدية بسهولة أكبر.

ونقلاً عن موقع " انجادجيت" الأمريكي، تستخدم أبل مزيج من المحركات التعويضية وكذلك الشحنات الكهروستاتيكية لإنشاء لوحة مفاتيح تبدو وكأنها حقيقية، حيث يبعث كل مفتاح شحنته الخاصة به كلما حركت إصبعك بالقرب منها، وما يمكّن لوحة المفاتيح من الشعور بلوحة ميكانيكية هو أن أصابعك ستتحمل الرسوم التي أنشأتها المفاتيح، وبهذه الطريقة يمكن أن تجذب المفاتيح أصابعك وتصدها بالإضافة إلى إحساس المستخدم بالاحتكاك والملمس.

ولعل العامل الوحيد الذي يجعل هذه البراءة أكثر منطقية من تلك التي نراها عادةً هو أن الشركة ليست غريبة على إزالة مفاتيح وأزرار الأجهزة من أجهزتها، فعلى سبيل المثال قبل قيام أبل بإزالة الزر الرئيسي تمامًا من iPhone x استبدلت الشركة زر البداية الفعلي لجهاز iPhone 7 بأخر ثابت.