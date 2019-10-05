صفقة اليوم.. الوصول مدى الحياة لحزمة احتراف فوتوشوب بخصم 97%

الحزمة الكاملة لاحترف العمل على فوتوشوب Complete Photoshop Mastery Bundle.

عدد الدورات: 8.

عدد الدروس: 214.

المدة: 20 ساعة.

وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.

تساعدك هذه الحزمة التدريبية على تعلم استخدام جميع أدوات فوتوشوب الأكثر شيوعًا من الصفر وحتى الاحتراف، وكيفية استخدام كل منها لمهام محددة، وكيفية إضافة أسلوبك الخاص على التصاميم، وكذلك احتراف استخدام البرنامج لتحرير الصور بكل سهولة.

ستتعلم أيضًا كيفية استخدام أقوى أدوات فوتوشوب مثل: أداة المنحنيات، وإنشاء التأثيرات، والفلاتر لتحقيق نتائج متناغمة، والتدرب على التحرير مع أنواع مختلفة من الصور، وكذلك استكشاف النطاق الديناميكي والتعامل مع درجات الإضاءة.

تتضمن الحزمة دورة كاملة لاحتراف العمل على Adobe Lightroom CC؛ تُغطي بالتفصيل كيفية تحرير الصور باحترافية، ودورة تدريبية أخرى في الفن الرقمي Digital Art، تساعدك على تعلم الأساسيات لإنشاء رسوم توضيحية رقمية يمكنك بيعها وتحقيق الربح منها.

مستوى الخبرة المطلوبة: جميع المستويات.

اللغة: الإنجليزية.

التوفر: أونلاين.

السعر الأصلي قبل الخصم: 1210 دولارًا.

السعر الحالي بعد الخصم: 29 دولارًا.

نسبة الخصم: 97%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

يعتبر برنامج (فوتوشوب) Adobe Photoshop أهم أداة من أدوات أي مصمم محترف، سواء لتحرير الصور، أو إنشاء التصميمات الاحترافية، أو إنشاء الرسوم التوضيحية الرقمية Digital Illustrations.

إذا كنت ترغب في تطوير مهاراتك الإبداعية لبدء العمل الحر، أو العثور على وظيفة بدوام كامل في مجال التصميم، فإن الحزمة الكاملة لاحتراف فوتوشوب (Complete Photoshop Mastery Bundle) تعتبر نقطة الانطلاق المثالية مع خصم يصل إلى 97%.

تتيح لك هذه الصفقة إمكانية الوصول مدى الحياة إلى 8 دورات تدريبية، و214 درسًا، وما يصل إلى 20 ساعة من المحتوى، تغطي جميع مهارات التصميم، وتحرير الصور باستخدام فوتوشوب.

عادة ما يصل سعر هذه الحزمة إلى 1210 دولارًا، ولكن اليوم نقدم لك فرصة الحصول عليها مقابل 29 دولارًا فقط، أي بخصم يصل إلى 97 في المئة من سعرها المعتاد؛ وذلك لفترة محدودة لزوار البوابة العربية للأخبار التقنية.

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ستساعدك هذه الحزمة على تعلم كيفية استخدام جميع أدوات الفوتوشوب الأكثر شيوعًا من الصفر وحتى الاحتراف، وكيفية استخدام كل منها لمهام محددة، وإضافة أسلوبك الخاص على التصاميم، وكذلك احتراف استخدام البرنامج لتحرير الصور بكل سهولة.

ستتعلم أيضًا كيفية استخدام أقوى أدوات فوتوشوب مثل: أداة المنحنيات، وإنشاء التأثيرات، والفلاتر لتحقيق نتائج متناغمة، والتدرب على التحرير مع أنواع مختلفة من الصور، وكذلك استكشاف النطاق الديناميكي والتعامل مع الإضاءة.

تتضمن الحزمة دورة كاملة لاحتراف العمل على Adobe Lightroom CC؛ تُغطي بالتفصيل كيفية تحرير الصور باحترافية، وتنظيمها بفاعلية، وكيفية عمل نسخة احتياطية من عملك، حتى تتمكن من الاستمتاع الكامل بالوحدات الإبداعية للتطبيق.

كما تتضمن أيضًا دورة كاملة في الفن الرقمي Digital Art، تساعدك على تعلم الأساسيات لإنشاء رسوم توضيحية رقمية يمكنك بيعها وتحقيق الربح منها.

فيما يلي أسماء الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:

Master Photoshop Light Effects & Style Your Images

Design a Unique Bookstore-Quality Photo Book with Blurb

Fine Art Compositing with Photoshop CC

Lightroom CC Crash Course

Amber & Teal: Cinematic Color Grading in Photoshop

Master the Art of Coloring Black and White Photographs

Photoshop CC: Digital Art Pro Techniques

Portrait Photography Masterclass

الحصول على الصفقة: من هنا.