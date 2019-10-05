- 1/2
- 2/2
كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ظهر هاتف هواوي ENJOY 10 في تسريبات جاءت عبر TENAA اليوم، والتي كشفت عن تصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية في الهاتف مع كاميرة خلفية مزدوجة.
يأتي هاتف ENJOY 10 في التسريبات بنموذج رقم ART-TL00X، حيث ينطلق هذا الإصدار قريباً بمستوى تسعير أقل من هاتف هواوي الحالي Enjoy 10 Plus.
وينطلق هاتف Enjoy 10 لاحقاً بحجم شاشة 6.39 إنش تضم ثقب للكاميرة الأمامية وتتميز بجودة عرض HD بلس، كما تشير التسريبات إلى أن هذا الإصدار ينطلق برقاقة معالج Kirin 710 أو Kirin 710F.
وتشير التسريبات إلى أن هاتف Enjoy 10 ينطلق بتصميم متدرج، على أن يتوفر بثلاثة إختيارات في الألوان هم الأزرق، الأحمر وأيضاً الأخضر، أيضاً لا تكشف التسريبات المصورة عن مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية، حيث يأتي الهاتف في فئة الإصدارات منخفضة التكلفة من الهواتف الذكية لذا لن يضم مستشعر للبصمة في الشاشة بالتأكيد.
من جانب أخر تأتي الكاميرة الخلفية المزدوجة بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل، بينما تأتي كاميرة السيلفي بدقة 8 ميجا بيكسل.
هاتف Enjoy 10 يتميز ببطارية بقدرة 3900 mAh، كما تقدم هواوي في هذا الإصدار تقنية الألعاب ART-TL00X في كرت الشاشة Turbo لدعم تجربة ألعاب مميزة في الهاتف.
المصدر
اعلان
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: هواوي تقدم هاتف ENJOY 10 قريباً بتصميم ثقب الشاشة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التقنية بلا حدود وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.