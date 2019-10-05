شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: القصة الكاملة لأول رحلة نسائية للسير فى الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دور النساء فى مجال الفضاء كبير ومع ذلك لا يحظون على فرص متكافئة مع الرجال، ولعل هذا الأمر يتضح فى عدم خروج أى رحلة نسائية للسير فى الفضاء، وعندما حاولت وكالة ناسا فى مارس السابق أن تتم أول عملية من هذا النوع تم إلغاؤها بسبب عدم وجود بدل مناسبة للرائدات.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فإن هذا الأمر لم يمر بسلام بعد أن انتظر الجميع لحظة تمكين المرأة فى أنشطة الفضاء، لذلك عادت ناسا اليوم بإعلان جديد عن موعد للسير في الفضاء لأول مرة على الإطلاق للنساء.

ومن المقرر أن تقوم كل من رائدتى ناسا كريستينا كوتش وجيسيكا مائير بهذه المغامرة خارج محطة الفضاء الدولية في 21 أكتوبر المقبل لإجراء عملية السير في الفضاء.



الرائدة كريستينا Advertisements

وعلى الرغم من أن 15 امرأة قمن بالسير في الفضاء، إلا أنه في كل مرة كان يرافقهن زملاؤهن الرجال، ولعل الهدف من رحلة السير هو استكمال الإصلاح والترقيات فى محطة الفضاء الدولية (ISS).

كما ستنطلق عدة رحلات سير فى الفضاء خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر، من بينها رحلة الرائدات التى ستركز على عمل البطاريات بالمحطة وإجراء إصلاحات على مقياس الطيف المغناطيسي ألفا للمحطة الفضائية، والذي يتم استخدامه في تجربة المادة المظلمة، ويتم تحديد كل من رحلات السير في الفضاء لمدة ست ساعات ونصف.



الرائدة جيسيكا

وكان من المقرر سابقا أن تكون رائدة الفضاء آن ماكلين وليس جيسيكا مائير، مع كريستينا كوتش، ولكنها عادت إلى منزلها على الأرض في يونيو بعد إلغاء الفرصة الأولى، وجاءت جيسيكا مؤخرا لتستبدل بها فى مهمة السير النسائية.

ويعد الأمر الأكثر حماسة وبهجة فى هذه الخطوة أن كلا من الرائدتين التى تم اختيارهما لمهمة السير زملاء مقربين، حيث التقا خلال تدريب رواد الفضاء ثم تم جمع شملهما في الفضاء حيث سيعملان معًا حتى فبراير 2020.