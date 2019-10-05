لعبة Call Of Duty: Mobile تنجح في حصد أكثر من 2 مليون دولار من العائدات منذ إطلاقها

فاطمة أيت طالب - دبي - لعبة Call of Duty التابعة لشركة Activision تمتاز بشعبية كبيرة جدًا في جميع أنحاء العالم، ولهذا السبب يبدو أن الشركة حريصة جدًا على إطلاق نسخة جديدة من اللعبة خلال كل عام. في الأونة الأخيرة، تم إطلاق النسخة المحمولة من هذه اللعبة، وإذا كنت تعتقد بأن هذا سيؤثر سلبًا على اللعبة، فيبدو أن العكس هو ما حدث.

في الواقع، إتضح أن العديد من الناس يشعرون بسعادة غامرة لفكرة تمكنهم من لعب لعبة Call Of Duty على هواتفهم الذكية، لدرجة أنه وفقا لتقرير جديد صدر مؤخرًا من مؤسسة

Call of Duty: Mobile has racked up more than $2 million spent on 20 million installs so far, according to Sensor Tower estimates. This includes Activision and Garena's versions of the game. India leads with 14% of installs, U.S. is No. 9 with 9%. #callofdutymobile #callofduty pic.twitter.com/2ici0HBa9g — Sensor Tower (@SensorTower) October 2, 2019

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المتخصصة في بحوث السوق، فقد إتضح أن لعبة Call of Duty: Mobile تمكنت من كسب 2 مليون دولار أمريكي من العائدات منذ إطلاقها بشكل رسمي في اليوم 1 أكتوبر.

نعم، ما قرأته صحيح، بعد يوم تقريبًا من إطلاقها أو نحو ذلك، تمكنت اللعبة من حصد مليوني دولار بفضل العناصر القابلة للشراء داخل اللعبة. وفي حالة إذا كنت لا تعلم ذلك، فإن لعبة Call of Duty: Mobile متاحة للتحميل مجانًا على عكس النسخ الخاصة بالحواسيب وأجهزة الألعاب المنزلية المتوفرة للشراء. ومع ذلك، النسخة المحمولة من اللعبة مليئة بالعناصر القابلة للشراء لمساعدة اللاعبين على مقاومة الأعداء.

يُقال أيضًا أن اللعبة تمكنت من حصد أكثر من 20 مليون عملية تثبيت منذ إطلاقها، وكل ذلك يشير إلى أن اللعبة بدأت بداية واعدة. ومع ذلك، سيتعين علينا أن نرى ما إذا كانت اللعبة ستتمكن من الحفاظ على زخمها أم لا.