لعبة Call Of Duty: Mobile تنجح في حصد أكثر من 2 مليون دولار من العائدات منذ إطلاقها

فاطمة أيت طالب - دبي - لعبة Call of Duty التابعة لشركة Activision تمتاز بشعبية كبيرة جدًا في جميع أنحاء العالم، ولهذا السبب يبدو أن الشركة حريصة جدًا على إطلاق نسخة جديدة من اللعبة خلال كل عام. في الأونة الأخيرة، تم إطلاق النسخة المحمولة من هذه اللعبة، وإذا كنت تعتقد بأن هذا سيؤثر سلبًا على اللعبة، فيبدو أن العكس هو ما حدث.

في الواقع، إتضح أن العديد من الناس يشعرون بسعادة غامرة لفكرة تمكنهم من لعب لعبة Call Of Duty على هواتفهم الذكية، لدرجة أنه وفقا لتقرير جديد صدر مؤخرًا من مؤسسة

Call of Duty: Mobile has racked up more than $2 million spent on 20 million installs so far, according to Sensor Tower estimates. This includes Activision and Garena's versions of the game. India leads with 14% of installs, U.S. is No. 9 with 9%. #callofdutymobile #callofduty pic.twitter.com/2ici0HBa9g