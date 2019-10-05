الهاتف OnePlus 7T يبدأ بتلقي أول تحديث له على الإطلاق، ويُحسن جودة الصور

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة OnePlus اليوم بإصدار أول تحديث للهاتف OnePlus 7T الذي تم الإعلان عنه في الأسبوع الماضي. هذا التحديث يحمل الإصدار OxygenOS 10.0.3، ويجلب معه بعض الإصلاحات والتحسينات جنبًا إلى جنب مع بعض الأشياء المهمة إلى الكاميرا مثل تحسين جودة الصور والإستقرار وبعض التحسينات لواجهة المستخدم أيضًا.

ولهذا السبب وحده، يعد هذا تحديثًا مهمًا يجب تثبيته بمجرد الحصول عليه، وهو ما سيحدث على الأرجح لمعظم الأشخاص بمجرد إخراجهم الهاتف OnePlus 7T من العلبة.

كما جرت العادة دائمًا، سيتم إطلاق هذا التحديث بشكل تدريجي، لذا إذا حصلت على الهاتف OnePlus 7T بطريقة أو بأخرى، فلن يظهر هذا التحديث على جهازك في الحال، لأن تحديثات OnePlus عبر الإنترنت تصل إلى نسبة مئوية صغيرة من الوحدات في اليوم الأول، ثم تنتشر ببطء خلال الأيام القليلة المُقبلة.

وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.