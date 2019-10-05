شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تسعى للاستحواذ على تطبيق Firework لمنافسة تيك توك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد أن شركة جوجل تسعى للاستحواذ على تطبيق جديد وذلك لمنافسة "تيك توك"، وذلك بحسب تقارير لصحيفة وول ستريت جورنال.
وبحسب التقرير فإن جوجل تسعى للاستحواذ على تطبيق مشاركة الفيديو Firework، والذى يعمل بشكل مشابه لتطبيق تيك توك، حيث يتيح للمستخدمين تحميل مقاطع فيديو مدتها 30 ثانية، إلا أن تطبيق Firework موجه بشكل أكبر للمستخدمين الأكبر سنا على عكس تطبيق "تيك توك" الموجه للمراهقين وصغار السن.
وبحسب التقرير فإن جوجل قد تدفع حوالى 100 مليون دولار مقابل الحصول على تطبيق Firework الذي تم تأسيسه من قبل موظفين سابقين فى شركة سناب شات ولينكد إن، وفي حالة اكتمال هذه الصفقة، فهذا يعنى عودة شركة جوجل لعالم تطبيقات التواصل الاجتماعى، والدخول فى سوق المنافسة مرة أخرى، خاصة في ظل محاولات فيس بوك هو الأخر للتغلب على "تيك توك".
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: جوجل تسعى للاستحواذ على تطبيق Firework لمنافسة تيك توك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.