شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تسعى للاستحواذ على تطبيق Firework لمنافسة تيك توك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد أن شركة جوجل تسعى للاستحواذ على تطبيق جديد وذلك لمنافسة "تيك توك"، وذلك بحسب تقارير لصحيفة وول ستريت جورنال.

وبحسب التقرير فإن جوجل تسعى للاستحواذ على تطبيق مشاركة الفيديو Firework، والذى يعمل بشكل مشابه لتطبيق تيك توك، حيث يتيح للمستخدمين تحميل مقاطع فيديو مدتها 30 ثانية، إلا أن تطبيق Firework موجه بشكل أكبر للمستخدمين الأكبر سنا على عكس تطبيق "تيك توك" الموجه للمراهقين وصغار السن.

وبحسب التقرير فإن جوجل قد تدفع حوالى 100 مليون دولار مقابل الحصول على تطبيق Firework الذي تم تأسيسه من قبل موظفين سابقين فى شركة سناب شات ولينكد إن، وفي حالة اكتمال هذه الصفقة، فهذا يعنى عودة شركة جوجل لعالم تطبيقات التواصل الاجتماعى، والدخول فى سوق المنافسة مرة أخرى، خاصة في ظل محاولات فيس بوك هو الأخر للتغلب على "تيك توك".