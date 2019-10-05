شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سبتمبر 2019 يتساوى مع نظيره فى 2016 فى تسجيل الأعلى حراراة بسجل المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت خدمة مراقبة الأقمار الصناعية بالاتحاد الأوروبى إن شهر سبتمبر السابق ارتفعت فيه الحرارة بشكل يتساوى مع شهر سبتمبر الأكثر سخونة فى سجل المناخ.

ووفقا لما ذكره موقع "phys"، قالت خدمة كوبرنيكوس المناخية إن سبتمبر 2019 كان 0.57 درجة مئوية أكثر سخونة من المتوسط التاريخى لهذا الشهر، وهو ما يجعله يتساوى مع سبتمبر 2016 الأكثر حرارة.

وتستمر البيانات عن ارتفاع حرارة الأرض من كون يونيو هو أحر يونيو على الإطلاق، ويوليو الأكثر دفئًا فى التاريخ المسجل، وأغسطس ثانى أكثر شهور أغسطس حرارة منذ بدء التسجيلات، وحاليا ما تم الكشف عنه فيما يخص سبتمبر.

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وقالت خدمة كوبرنيكوس إن بياناتها دليل آخر على اتجاه الاحترار على المدى الطويل لكوكبنا، والتى تستخدم التصوير عبر الأقمار الصناعية لمراقبة الاتجاهات المناخية الأرضية.

وقال جان نويل ثيبوت، مدير كوبرنيكوس: "السلسلة الأخيرة من درجات الحرارة المحطمة للأرقام القياسية هى فى الحقيقة مثيرة للقلق من اتجاه الاحترار على المدى الطويل الذى يمكن ملاحظته على المستوى العالمي".

وأضاف: "مع استمرار انبعاثات غازات الدفيئة والتأثير الناتج عنها على درجات الحرارة العالمية، ستظل السجلات محطمة فى المستقبل."