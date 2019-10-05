تكنولوجيا: تقرير يكشف عن الموعد المتوقع للإعلان عن هواتف سامسونج القادمة Galaxy S11

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تخطط سامسونج لإطلاق الإصدارات الجديدة من هواتف Galaxy S11 خلال عام 2020 المقبل، وفي تقرير جديد كشف عن الموعد المتوقع لكشف النقاب عن هواتف Galaxy S11.

تجذب الإصدارات المميزة من عمالقة تصنيع الهاتف الكثير من الأضواء حتى الإعلان الرسمي، وبعد إعلان ابل عن سلسلة هواتف iPhone 11 تتسلط الأضواء الآن حول إصدارات العام المقبل من هواتف العملاق الكوري Galaxy S11، التي تنطلق وفقاً لأحدث التوقعات في 18 من شهر فبراير.

ولقد جاءت التفاصيل الجديدة حول موعد الإعلان عن هواتف Galaxy S11 في تقرير نشر من مصدر مطلع على خطط سامسونج، وهو نفس الموعد تقريباً الذي قدمت فيه إصدارات سامسونج السابقة من هواتف Galaxy S10 وأيضاً Galaxy S9.

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حيث تختار سامسونج الإعلان عن إصدارات Galaxy S الجديدة قبل إنطلاق فعاليات مؤتمر الهاتف العالمي MWC الذي يعقد في برشلونة في 24 من شهر فبراير في 2020.

ومن المتوقع أن تبدأ التسريبات خلال الفترة القادمة في إستعراض المواصفات المتوقعة لإصدارات سامسونج هذا العام من هواتف Galaxy S11.

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