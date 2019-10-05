الهاتف Realme X2 Pro سيضم مكبرين للصوت مع تقنية Dolby Atmos

فاطمة أيت طالب - دبي - سيصل الهاتف Realme X2 Pro في المستقبل القريب. لا نعرف تاريخ الإطلاق بالضبط، ولكن ميزاته التي كشفت عنها الشركة حتى الآن أثارت إهتمامنا. سيأتي الهاتف Realme X2 Pro بالعديد من المواصفات التقنية الرائدة، مثل المعالج +Snapdragon 855 الأحدث من شركة كوالكوم، وشاشة Fluid AMOLED تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90Hz، وكاميرا مقربة، والآن علمنا أيضًا أن Realme X2 Pro سيكون أول هاتف من شركة Realme سيصل مع مكبرين للصوت لإنشاء تأثير الستيريو.

هذه المعلومات وردتنا من شركة Realme نفسها، والتي قامت بنشر مقطع فيديو على تويتر والذي كشفت فيه أن الهاتف Realme X2 Pro سيتباهى بمكبرات صوتية مزدوجة مدعومة بشهادة Dolby Atmos و Hi-Res Audio.

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جدير بالذكر أن سلسلة هواتف Realme X Series الحالية تملك ميزة Dolby Atmos، ولكن يتم تفعيلها فقط أثناء توصيل سماعات الأذن. ومع ذلك، مع الهاتف Reame X2 Pro ستتمكن من الإستماع إلى الصوت المُحسن من خلال مكبرات الصوت أيضًا.

الهاتف Realme X2 Pro سيضم أيضًا أربع كاميرات في الواجهة الخلفية تمتاز الكاميرا الأساسية فيها بدقة 64 ميغابكسل، ولكن سيتم وضعها في الوسط وسيحل محل كاميرا الماكرو كاميرا مُقربة تدعم تقريبًا هجينًا يبلغ 20 ضعفًا. وعندما يتعلق الأمر بالكاميرا الواسعة الزاوية، فهي ستحتفظ بالدقة البالغة 8 ميغابكسل والتي تتيح لك أيضًا إلتقاط صور الماكرو، ولكن زاوية المشاهدة ستتقلص من 119 درجة إلى 115 درجة.

أكدت شركة Realme أيضًا أن الهاتف Realme X2 Pro سيدعم الشحن السريع بقوة 50W SuperVOOC، ولكن لا تزال سعة البطارية غير معروفة حاليًا. عمومًا، ينبغي أن نعرف المزيد عن الهاتف Realme X2 Pro في الأيام المُقبلة.