Google Duo لمنصة الأندرويد هو التطبيق الأحدث من شركة جوجل الذي يحصل على الوضع الليلي

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة جوجل بجلب الوضع الليلي ” Dark Mode ” إلى العديد من التطبيقات الخاصة بها، بما في ذلك Gmail و Google Play Store، وآخر تطبيق من الشركة يحصل على هذه الميزة هو تطبيق محادثات الفيديو Google Duo.

بعد تفعيل الوضع الليلي ” Dark Mode “، تتحول واجهة المستخدم الخاصة بتطبيق Google Duo إلى اللون الرمادي الداكن، مع تغيير النص إلى اللون الرمادي الفاتح أو الأبيض. هذا يقلل من الضغط على عينيك ويجعل من السهل على المستخدمين إستخدام التطبيق في البيئات القاتمة.

يجب أن يقوم تطبيق Google Duo بتفعيل الوضع الليلي Dark Mode تلقائيًا إذا كنت تعمل بنظام Android 10 وقمت بتفعيل الوضع الليلي على مستوى نظام التشغيل بالكامل. ولكن، يمكنك أيضًا تشغيل الوضع الليلي في تطبيق Google Duo يدويًا من قائمة إعدادات التطبيق إذا كنت تستخدم إصدارًا أقدم من الأندرويد.





أما وقد قلنا ذلك، فنحن نود أن نشير إلى أنه يتم تفعيل الوضع الليلي Dark Mode في تطبيق Google Duo من جانب الخادم، لذلك حتى إذا كنت تستخدم الإصدار الأحدث من التطبيق على جهازك، فلا يوجد ما يضمن بأنك ستحصل على هذه الميزة فورًا.