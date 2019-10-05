HTC تقول بأن ألعاب وأفلام الواقع الإفتراضي الغامرة ستكون التطبيق الأمثل لـ 5G

فاطمة أيت طالب - دبي - يقول Raymond Pao، مدير المنتجات والإستراتيجية في HTC Vive، أن تكنولوجيا الواقع الإفتراضي ستكون التطبيق الأبرز لتكنولوجيا 5G. لا يعتقد بأن النطاق الترددي العالي والإستجابة السريعة وحدهما يكفيان للدفع بالمستهلكين لتبني تكنولوجيا الواقع الإفتراضي، ولكن هذه الصفات التي تمتاز بها شبكات الجيل الخامس 5G هي المفتاح للحصول على تجربة غامرة.

يقول السيد Raymond Pao بناءًا على تقرير من شركة Ericsson : ” من المحتمل أن تكون أفلام الواقع الإفتراضي والألعاب السحابية القطاع الأكبر للتطبيقات عندما يتم دمج تكنولوجيا 5G مع الواقع الإفتراضي “.

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يقول السيد Raymond Pao أن الحقول المضيئة مثال على ذلك، فهذه الحقول المضيئة ( Light Fields ) تعتبر أكثر تطورًا من الأشكال الثلاثية الأبعاد التي تراها في السينما، حتى أنها تسمح لك بالإطلاع على الأشياء. راجع عرضًا تجريبيًا لتطبيق ” Welcome to Light Fields ” من شركة جوجل أدناه :

إذا كانت لديك خوذة HTC Vive أو Oculus Rift أو خوذة الواقع المختلط، فبإمكانك تحميل التطبيق مجانًا وتجربته. إنه يعرض الصور الثابتة فقط، ولكن لا تزال هناك طريقة للتحقق من المحتويات الأخرى. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن شركة HTC كانت قد أوضحت لنا في وقت سابق من هذا العام أن لديها خطط لدمج تكنولوجيا الواقع الإفتراضي مع تكنولوجيا 5G في هواتفها المستقبلية تحسبًا لقدوم الأفلام الميدانية الخفيفة وإنتشار تجارب الواقع الإفتراضي في كل مكان. يتوقع السيد Raymond Pao أيضًا أن تتطور تطبيقات الواقع الإفتراضي مثل هذه بسرعة كبيرة بعد سنة إلى سنة ونصف من إنتشار شبكات الجيل الخامس 5G.