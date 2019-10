أبرز 5 اختراقات أمنية تجعل الهواتف الذكية أكثر عرضة للخطر

مع وجود أخبار عن اختراق كبير كل أسبوع تقريبًا هذا العام؛ قد يكون من الصعب معرفة ما إذا كانت بياناتك آمنة، حيث استهدف القراصنة الهواتف الذكية بتكرار متزايد، بهدف تتبع نشاط المستخدمين، أو سرقة بياناتهم أو خداعهم للكشف عن معلومات حساسة لتحقيق مكاسب مالية.

عند التركيز بعض الشيء على الهجمات الإكترونية الأخيرة؛ سنجد أن معظمها تستهدف أنظمة تشغيل الهواتف الذكية، ومتاجر التطبيقات – على سبيل المثال: اكتشف باحثون أمنيون في شهر سبتمبر وحده 172 تطبيقًا ضارًا على متجر جوجل بلاي، وقد حققت هذه التطبيقات أكثر من

Android Security Monthly Recap #9



Review of harmful apps found on Google Play in September 2019



Summary: 172 apps with over 335,952,400 installshttps://t.co/6plz04x2Ce pic.twitter.com/PfJf4ueBF5