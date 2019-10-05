شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روبوت ناسا يفشل فى استكشاف سطح المريخ بعد انفاقها مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنفق وكالة ناسا الأمريكية الكثير فى سبيل الأدوات التى ترسلها لاستكشاف المريخ، ومن بين ذلك مستكشف InSight الروبوتى، الذى كلفها مليار دولار، ولكنه مع ذلك فشل فى استكشاف ما يكمن فى سطحه وواجه العديد من العقبات خلال الحفر.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تمكن المستكشف من تزويد الوكالة بتقاريرالطقس والصوروالنتائج الأخرى المهمة حول المريخ، لكنه يعانى من أجل استكشاف سطحه.

هبط المستكشف على سطح المريخ خلال ما يقرب من ثمانية أشهر، حيث تمكن من الحفر فقط 14 بوصة من سطح الكوكب الأحمر، على الرغم من أنه مصمم للوصول إلى ما لا يقل عن 16 قدمًا لدراسة كيفية هروب الحرارة من الداخل.

Advertisements

وتعتقد وكالة ناسا أن الجهاز بدأ يرتد في مكانه، حيث حدث هذا الخطأ في عدم قدرة المسبار الحراري لـ InSight على الحفاظ على مكانته في التربة.

وكان قد هبط مستكشف InSight، وهو بمثابة مركبة تابعة لشركة ناسا بقيمة مليار دولار، على المريخ في نوفمبر 2018 بعد السفر عبر الفضاء لمدة سبعة أشهر، وعلى الرغم من أنه كان من المعدات الرئيسية في مهمة المريخ، إلا أنه فشل في استكشاف باطن الكوكب.

وقال سو سمريكار، نائب كبير الباحثين في InSight بمختبرالدفع النفاث التابع لوكالة ناسا في باسادينا بكاليفورنيا، "سنحاول الضغط على جانب المستكشف، مما يزيد من الاحتكاك بدرجة كافية لإبقائه يتحرك للأمام عند استئناف مطرقة الجهاز فى العمل".