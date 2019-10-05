شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تيم كوك يحتفى بـ "ستيف جوبز" في الذكرى الثامنة لوفاته: نتذكرك دائما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ ثماني سنوات، توفي "ستيف جوبز" متأثرا بمرض سرطان البنكرياس في سن 56 عاما، وذلك بعد يوم واحد فقط من الكشف عن جهاز iPhone 4s في حدث إعلامي في حرم المقرالرئيسي للشركة Infinite Loop.

وكما هو التقليد، احتفى "تيم كوك"، الرئيس التنفيذي لشركة أبل ، اليوم بالذكرى السنوية لوفاة جوبز بتغريدة ومشاركة اقتباس من "جوبز" وصورة له في بجوار المربع الأيقونى الزجاجى الذى يضم شعار شركة أبل في مدينة نيويورك حيث كتب في تغريدته اقتباس جوبز "أثمن مورد لدينا جميعًا هو الوقت"، ويضيف "ستيف جوبز: نتذكرك دائما".

فيما تستمرأبل في الحفاظ على صفحة "Remembering Steve" التي تسلط الضوء على عدد قليل من أكثر من مليون طلب من أشخاص في جميع أنحاء العالم "شاركوا ذكرياتهم وأفكارهم ومشاعرهم حول سيف جوبز".