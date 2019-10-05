تقرير جديد ” يؤكد ” أن آبل رفعت وتيرة إنتاج iPhone 11 بنسبة 10%

فاطمة أيت طالب - دبي - يبدو أن تشكيلة iPhone 11 Series الجديدة من آبل تتمتع بطلب أعلى من المتوقع، مما أدى إلى زيادة الطاقة الإنتاجية بنسبة 10%. أوضحت وكالة الأنباء اليابانية Nikkei أنه من المتوقع أن يتم إطلاق 7 إلى 8 ملايين وحدة إضافية علمًا أن غالبية هذه الوحدات ستكون عبارة عن iPhone 11 لأنه تم تقليص عدد الوحدات المطلوب إنتاجها من iPhone 11 Pro Max.

وفقا لمصادر قريبة من الموقف، من المقرر أن تقوم شركة آبل بزيادة وتيرة إنتاج iPhone بشكل كبير هذا العام مقارنة بالعام الماضي. كانت آبل دائمًا متحفظة بشأن الطلبات الأولية لهواتف iPhone الجديدة، لذا فإن هذه الزيادة ليست جديدة. في المستقبل، لا يتوقع موردوا مكونات iPhone حدوث زيادة في الطلب خلال موسم العطلات.

بالإضافة إلى ذلك، يتزامن إرتفاع الطلب مع تأجيل الحكومة الأمريكية للتعريفة الجمركية البالغة 10% على السلع الإلكترونية المصنوعة في الصين، والتي تشمل هواتف iPhone الجديدة. هذا من شأنه أن يُساعد أيضًا في زيادة المبيعات في الولايات المتحدة الأمريكية خلال فترتي عيد الشكر وعطلة عيد الميلاد.