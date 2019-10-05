جوجل تجد ثغرة أمنية في هواتفها الذكية، وفي هواتف سامسونج و Huawei و Xiaomi

فاطمة أيت طالب - دبي - وجد الباحثون الأمنيون في شركة جوجل خللاً أمنيًا خطيرًا في عدد من أجهزة الأندرويد، والغريب في الأمر هو أنه كان من المفترض أن يتم إصلاح المشكلة في شهر ديسمبر من العام 2017. الهواتف المعنية هي Google Pixel و Google Pixel 2 و Huawei P20 و Galaxy S7 و Galaxy S8 و Xiaomi Redmi 5A و Galaxy S9 و Redmi Note 5 و Xiaomi A1 و Oppo A3 و Moto Z3.

تقول شركة جوجل أنها عثرت على هذا الخلل منذ سبعة أيام ولكنه ليس خطيرًا كما يبدو لأنه يتطلب تثبيت برنامج خبيث بإذن المستخدم. من الغريب أن الإصلاح الذي تم إصداره في شهر ديسمبر من العام 2017 لم يتم تطبيقه في الإصدارات اللاحقة.

يُعتقد أنه يتم إستغلال هذا الخلل الأمني من قبل شركة NSO Group الإسرائيلية، وهي شركة متورطة في هجمات على حقوق الإنسان والناشطين السياسيين.