شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطلق رسمياً ميزات جديدة تتعلق بالخصوصية .. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت جوجل من قبل أنها ستضيف ميزة التصفح الخفى على تطبيق Maps وفي خدمة البحث، أما الآن فقد طرحت الشركة الميزة بشكل رسمياً حتى يتمكن المستخدمين من الحفاظ على نشاطتهم وبيانات البحث الخاصة بهم في أمان، حيث يمكن الوصول إلى الميزة من قائمة ملف التعريف داخل التطبيق.

وبحسب موقع “gasmarena”، فإنه إلى جانب ذلك تضيف جوجل العديد من عناصر التحكم في الخصوصية مثل الحذف التلقائي لسجل المشاهدة على اليوتيوب والتي ستحذف جميع بيانات الموقع وأنشطة التطبيق، حيث يمكنك تعيين فترات زمنية محددة تتراوح من 3 إلى 18 شهرًا بعدها سيحذف بياناته تلقائيًا، ويمكن الوصول إلى هذه الميزة من قائمة نشاطي داخل التطبيق.

Advertisements

كذلك سيحصل مساعد جوجل أيضًا على عناصر تحكم جديدة للخصوصية تتيح لك حذف ما يصل إلى أسبوع من بيانات الأوامر الصوتية مباشرةً داخل تطبيق المساعد، ولحذف أجزاء أكبر من البيانات سيكون عليك حذفها يدويًا من قائمة إعدادات الحساب.

كما أضافت جوجل ميزة أخرى هي "فحص كلمة المرور"، والتي تساعدك على عمل كلمة مرور قوية، ويوضح ما إذا كانت أيًا من كلمات المرور هذه قد تم اختراقها، هذه الميزة مباشرة على كل من الويب والهاتف