شاهد الهاتف Asus ROG Phone II يخضع بدوره لعدد من إختبارات الصلابة

فاطمة أيت طالب - دبي - عاد إلينا اليوتيوبر الشهير Zack Nelson من قناة JerryRigEverything مع مقطع فيديو جديد يقوم فيه بإخضاع الهاتف Asus ROG Phone II الأحدث من شركة Asus لمجموعة من إختبارات الصلابة. هاتف باهظ وجميل نرغب جميعًا في رؤيته يتعرض لهذه الإختبارات لنعرف مدى صلابته.

يخضع الهاتف لإختبارات الخدش المعتادة وإختبار الثني. كما هو متوقع، طبقة Gorilla Glass 6 الزجاجية في الأمام والخلف تقاوم الخدوش إلى غاية المستوى السادس من مقياس Mohs. ونظرًا إلى أن إطار الهاتف مصنوع من المعدن، فهو قابل للخدش، والأهم من ذلك أنه نجح في إختبار الإنحناء ولكن ليس من دون أضرار.

على الرغم من ثخانة وصلابه الهيكل، إلا أن الهاتف Asus ROG Phone II ينحني بشكل واضح، وذلك على الأرجح بسبب موصل USB Type-C الموجود على الجانب، مما يُضعف الإطار قليلاً. عمومًا، يمكنكم مشاهدة الهاتف Asus ROG Phone II وهو يخضع لمختلف إختبارات الصلابة المذكورة آنفًا ومختلف الإختبارات الأخرى في الفيديو أدناه :