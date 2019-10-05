إختبار آلي يكشف عن تلف Galaxy Fold في وقت مبكر عن المتوقع

فاطمة أيت طالب - دبي - تدعي شركة سامسونج أن هاتفها الذكي القابل للطي Galaxy Fold سيصمد في وجه 200 آلف عملية طي، وهو ما يٌقدر بـ 5 سنوات من الإستخدام. قررت شركة CNet وضع هذه الإدعاءات على المحك من خلال إستخدام آلية تطوي وتفتح الهاتف.
إستغرقت عملية الإختبار بكاملها 4 ساعات ويمكنك مشاهدتها أدناه. لقد قمنا بمشاهدة الفيديو حتى النهاية لنكتشف أن النهاية ليست سعيدة بعدما تضررت شاشة Galaxy Fold بعد ما يزيد قليلاً عن 120 آلف عملية طي. هذا يٌقدر بـ 60 في المئة من عمليات الطي التي وعدت بها شركة سامسونج أو ما يقرب من ثلاث سنوات من الإستخدام.
في وقت سابق، أجرت SquareTrade إختبارًا مشابهًا بإستخدام نفس آلية الطي. بينما أوقفوا الإختبار أيضًا في حدود 120 آلف عملية طي، فإن إستنتاجهم كان واعدًا أكثر، فقد كانت شاشة Galaxy Fold لا تظهر سوى بعض البكسلات المتدهورة وبدأ المفصل في التدهور. أيضًا، توقفت الطبقة الحساسة للمس عن العمل مؤقتًا، ولكن هذه المشكلة حلت نفسها ولم تتكرر.
كما ترون في الفيديو أعلاه، فإن الضرر الذي لحق بـ Galaxy Fold في إختبار CNet أكبر بكثير. في الطية رقم 119 آلف، تضررت نصف الشاشة. بعد مرور حوالي 12 دقيقة، إنتهى الأمر وإستسلم المفصل للأمر الواقع. ومع ذلك، ينبغي الإشارة إلى أن الروبوت FoldBot يُعتبر عدوانيًا إلى حد ما في كيفية فتح الشاشة، فمن خلال الإعتناء بـ Galaxy Fold الخاص بك سيكون بإمكانك الإحتفاظ به لفترة أطول. أيضًا، أنت لن تقوم بفتح وطي الهاتف بشكل متتالي لساعات كما تفعل الآلة، مما قد يكون أيضًا عاملاً مساهمًا.
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