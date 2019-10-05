شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء يحذرون من غزو إيلون ماسك للمريخ ..قد تسبب الدمار خارج كوكب الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرعلماء أن خطة إيلون ماسك للذهاب للمريخ، حيث لم يذهب أي إنسان من قبل قد تسبب الكثير من الدمار خارج كوكب الأرض.

ونقلاً عن موقع "مترو" البريطاني، يخطط ماسك لإرسال صاروخ إلى سطح المريخ وبناء مستعمرة على الكوكب، لكن يخشى العلماء من أن ينتهي المطاف به إلى تلويث المريخ بالبكتريا المصاحبة للصاروخ من الأرض، وإذا انتهى الأمر بفيروس أرضي إلى الكائنات الحية المريخية، فالتلوث قد يهدد حياة الكائنات الفضائية إن وجدت.

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وقال ماسك : " هناك خطرًا كبيرًا من وقوع كارثة مروعة على البشرية، مما يعني أنه كان علينا أن نبدأ العمل فورًا لاستعمار المريخ أو الكواكب الأخرى"، ودعا البشرية إلى العمل بشكل عاجل على بناء تكنولوجيا تسمح لنا باستعمار كواكب أخرى، قائلاً "هذه هي المرة الأولى في تاريخ الأرض البالغ 4.5 مليار سنة التي كان من الممكن فيها تمديد الحياة إلى ما وراء الأرض"ً