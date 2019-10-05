شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: PayPal تعلن الانسحاب من "جمعية ليبرا" المسؤولة عن عملة فيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن موقع خدمات تحويل الأموال الأمريكى PayPal انسحابه من "جمعية ليبرا" Libra Association، المسؤولة عن بناء عملة فيس بوك الرقمية "ليبرا".

وبحسب موقع techcrunch الأمريكى، قالت الشركة أنها ستتخلى عن أى مشاركة أخرى فى المجموعة، وذلك لأنها تسعى للتركيز بدلا من ذلك على أعمالها الأساسية، وجاء فى بيان الشركة: "ما زلنا ندعم تطلعات " ليبرا"، ونتطلع إلى استمرار الحواربشأن سبل العمل معًا فى المستقبل".

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فيما تعد PayPal أول مؤيد مالى ينسحب من "جمعية ليبرا" بعد أن ذكرت وكالة بلومبرج الإخبارية فى وقت سابق من هذا الشهرأنها لم تقرر بعد بشأن الانضمام رسميًا إلى العملة المشفرة.

من جانبها، قالت Libra Association فى تغريدة عبر حسابها على تويتر: "إننا نتطلع إلى أول اجتماع لمجلس "ليبرا" فى غضون 10 أيام وسنقوم بمشاركة التحديثات بعد ذلك، بما فى ذلك تفاصيل الهيئات الـ 1500 التى أبدت اهتمامًا كبيرًا بالمشاركة".

فيما يأتى إعلان PayPal الانسحاب من (ليبرا" بالتزامن مع نشر وثيقة للاتحاد الأوروبى جاء فيها أن وزراء مالية الاتحاد، سيخبرون نظائرهم فى اجتماع مجموعة العشرين فى منتصف شهر أكتوبر الجارى بأن هناك حاجة إلى استجابة تنظيمية عالمية لـ "العملات المستقرة"، فيما كانت شركة فيس بوك قد أعلنت عن عملتها المشفرة قبل ثلاثة أشهر، وقالت إنها تعتزم إطلاقها فى يونيو 2020، وذلك بالشراكة مع أعضاء آخرين فى "جمعية ليبرا" التى أنشأها فيس بوك لإدارة المشروع.