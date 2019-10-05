شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تستعد لسير فضائي نسائي بالكامل..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عادت الاستعدادات مجددا لسير فضائي نسائي بالكامل، بعد ستة أشهر من خطأ محرج بشأن السترات الفضائية أدى إلى إلغاء الرحلة، بحسب سكاي نيوز.

إذ أعلنت ناسا مؤخرا أن رائدتي فضاء تتواجدان بالفعل بالمحطة الدولية ستقومان بالسير في الفضاء في وقت لاحق من الشهر.

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الرائدتان كريستينا كوخ وزميلتها التي وصلت مؤخرا جيسيكا مير ستسيران في الفضاء يوم 21 أكتوبر تشرين أول لتركيب بطاريات جديدة. وسيكون هذا رابع سير في الفضاء من خمسة بشأن بطاريات. وسيكون الأول الأحد المقبل، وفيه ستسير كريستينا كوخ في الفضاء برفقة زميل.

وكان من المفترض أن تخرج كوخ للسير في الفضاء برفقة زميلة في مارس آذار الماضي. إلا أن ناسا تعين عليها إلغاء الخطة بسبب عدم وجود وقت كاف لتجهيز زي فضائي ثاني متوسط المقاس، وقالت رائدة الفضاء ميغان ماكارثر، نائبة رئيس ناسا، إن ذلك سيكون إنجازا يستحق الاحتفال.