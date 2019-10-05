شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "آبل" تعترف بوجود عطل كارثي يصيب أجهزة آيفون "6 إس" و" 6 إس بلس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعترفت شركة صناعة التكنولوجيا الأمريكية (آبل)، بوجود عطل كارثي يصيب أجهزة آيفون (6 إس) و آيفون (6 إس بلس).

وذكرت الشركة - في بيان لها أوردته قناة (سكاي نيوز عربية) الإخبارية اليوم السبت - "أن بعض أجهزة آيفون 6 إس وآيفون 6 إس بلس قد لا تعمل بسبب عطل يصيب الأجهزة ، وتؤثر هذه المشكلة على الأجهزة التي تم تصنيعها بين أكتوبر عام 2018 إلى أغسطس 2019 ولها أرقام متسلسلة متوالية" .. مؤكدة أنها ستصلح هذه المشكلة مجانا.

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ويعتبر جهاز آيفون 6 إس له أهمية خاصة في تاريخ آبل، فقد كان آخر خط إنتاج أجهزة آيفون التي كانت مزودة بمقبس سماعة الرأس التي تم إلغاؤها بدءا من إصدار آيفون 7 في 2016 .

وكانت تقارير إخبارية قد أشارت إلى أن أجهزة آيفون 6 تتميز باستعمال جيد طويل الأمد، وأن الحل المجاني الذي وفرته آبل مؤخرا يمنح حامليه فرصة أكبر لتفضيل الشركة على شركات تكنولوجية أخرى.