آبل تطلق برنامج إصلاح مجاني لأجهزة iPhone 6s

أطلقت شركة آبل برنامج إصلاح جديد لمعالجة مشكلة تمنع تشغيل بعض هواتف (iPhone 6S)؛ و (iPhone 6S) Plus).

وتقول صفحة البرنامج: قررت آبل أن بعض أجهزة (iPhone 6s)؛ و (iPhone 6s Plus) قد لا تعمل بسبب وجود مكون قد يتعطل.

ويُطلق على البرنامج اسم “برنامج خدمة (iPhone 6s)؛ و (iPhone 6s Plus) بسبب وجود مشكلات في الطاقة”.

ولا يتعلق برنامج الإصلاح بجميع أجهزة (iPhone 6S)؛ و (iPhone 6s Plus) المباعة؛ بل يتعلق بأجهزة تحمل أرقام تسلسلية معينة تتوافق مع بعض الهواتف التي تم بيعها بين شهري أكتوبر 2018 وأغسطس 2019.

وأوقفت شركة آبل مبيعات (iPhone 6S) في أمريكا الشمالية بين شهري أكتوبر 2018 وأغسطس 2019، لكنها واصلت صنعه وبيعه لبعض المناطق الأخرى.

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وتدعو صفحة الشركة الخاصة بالبرنامج المستخدمين إلى كتابة أرقام هواتفهم التسلسلية للتأكد من تأثر أجهزتهم.

وكتبت آبل: إذا كان لديك أي تلف في هاتف آيفون مما يقلل من القدرة على إكمال الإصلاح، مثل الشاشة المكسورة، فستكون هناك حاجة لحل هذه المشكلة قبل الخدمة، وقد تكون هناك تكلفة مرتبطة بالإصلاح الإضافي في بعض الحالات.

وفي حال كان الرقم التسلسلي للهاتف يتوافق مع البرنامج، فإن آبل تعمد إلى خدمة الأجهزة المتأثرة وإصلاحها إما من خلال متجر آبل أو خدمة البريد أو عبر مزود خدمة معتمد من الشركة.

وتقول الشركة: إن المستخدمين الذين دفعوا أموالًا لإصلاح المشكلة يمكنهم بالفعل طلب استرداد الأموال، وتغطي هذه العروض الهواتف المشتراة في غضون عامين من تاريخ أول عملية بيع بالتجزئة للوحدة، وقد تقتصر الإصلاحات على البلد الأصلي أو منطقة الشراء.

وعرضت آبل برامج إصلاح مماثلة لمنتجاتها في الماضي، مثل برنامج إصلاح أجهزة الحواسيب المحمولة العاملة بنظام ماك مع لوحات مفاتيح الفراشة.

ويعد كل من (iPhone 6S)؛ و (iPhone 6s Plus) حاليًا أقدم هواتف آيفون المدعومة من قبل أحدث إصدار من (iOS 13)، وسعت الشركة من خلال (iOS 12) للعام الماضي إلى تحسين الأداء على تلك الهواتف لتمديد عمرها الافتراضي في بعض الحالات.